مدرب مفاجئة يدخل حسابات برشلونة

دخل الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الانجليزي، حسابات إدارة برشلونة من أجل خلافة المدرب إرنستو فالفيردي في الموسم الجديد.





وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، إن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع يورجن كلوب ليكون على رأس القيادة الفنية للبارسا بدايةً من الموسم المقبل.





وكان نادي برشلونة قد خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بعد الخسارة برباعية نظيفة على الآنفيلد في الإياب رغم تفوق البارسا بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على الكامب نو.





وأكد الموقع الفرنسي، أن إيريك تين هاج، مدرب نادي أياكس الهولندي أيضاً ضمن حسابات نادي برشلونة في الفترة المقبلة لخلافة فالفيردي "المغضوب عليه".



