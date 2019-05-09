في زيارة مفاجئة لمستشفى الزهراء.. المحرصاوي: لن نقصر في حقوق المرضى وإجراءات قانونية ضد المقصرين

قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم، بزيارة مستشفى الزهراء الجامعي للتأكد من توافر الخدمات الطبية للمرضى وانتظام المحاضرات الدراسية لطالبات طب، و شدد على ضرورة تواجد الأساتذة والنواب مؤكدا أن حياة المرضى أمانة في أعناقهم وسيسألهم الله عن التقصير في حقوق هؤلاء المرضى .





وأكد أنه لن يتهاون في حقوق الناس وسيجري جولات مفاجئة لقطاع المستشفيات بصفة دائمة طوال شهر رمضان، ونوه إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين.





وتفقد أجهزة الرنين المغناطيسي المزمع افتتاحها خلال الأيام القادمة لخدمة المرضى وأجرى حوارا مع طالبات الطب أجاب فيه على تساؤلاتهن مؤكدا أنه يسعد بتلقى مقترحاتهن وحل شكواهن.