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في 15 بنكًا.. الدولار يتراجع أمام الجنيه خلال تعاملات الخميس

الخميس 09/مايو/2019 - 05:00 م
في 15 بنكًا.. الدولار يتراجع أمام الجنيه خلال تعاملات الخميس
الدولار يتراجع امام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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سجل سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه بنحو 5 قروش، خلال معظم تعاملات البنوك العاملة بمصر، اليوم الخميس 9-5-2019، بعد أن شهدت العملة الأمريكية استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوعين الماضيين، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم، 17.07 جنيها للشراء، 17.17 جنيها للبيع. 

وجاء تراجع سعر الدولار في 15 بنكًا حكوميًا وخاصًا، بينما استقر أعلى سعر لشراء الدولار في بنك بلوم مصر مسجلاً 17.27 جنيها، بينما كان أقل سعر لبيع الدولار عند مستوى 17.16 جنيها في البنك التجاري الدولي. 

وجاءت أسعار الدولار التي شهدت تراجعًا خلال تعاملات اليوم في النبوك الآتية: 


البنك المصري الخليجي

17.09 جنيها للشراء
17.19 جنيها للبيع


بنك التعمير والإسكان

17.07 جنيها للشراء

17.17 جنيها للبيع

بنك كريدي أجريكول مصر

17.08 جنيها للشراء 

17.18 جنيها للبيع

بنك الاسكندرية

17.08 جنيها للشراء 

17.18 جنيها للبيع

بنك قناة السويس

17.08 جنيها للشراء 

17.18 جنيها للبيع

البنك الأهلي المصري

17.07 جنيها للشراء

17.17 جنيها للبيع


بنك عودة 

17.07 جنيها للشراء

17.17 جنيها للبيع 

المصرف المتحد 

17.08 جنيها للشراء 

17.18 جنيها للبيع 


البنك الأهلي الكويتي 

17.09 جنيها للشراء 

17.19 جنيها للبيع 


البنك التجاري الدولي

17.06 جنيها للشراء 

17.16 جنيها للبيع 

البنك العربى الأفريقي

17.07 جنيها للشراء

17.17 جنيها للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي

17.15 جنيها للشراء 

17.22 جنيها للبيع 


قرار تحرير سعر الصرف


يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.

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