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اكتشاف عينة منشطات إيجابية للاعب "الاتحاد" فهد المولد أمام "النصر"

الخميس 09/مايو/2019 - 05:01 م
اكتشاف عينة منشطات إيجابية للاعب الاتحاد فهد المولد أمام النصر
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الفجر السعودى
 
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تلقى ناي الاتحاد السعودي إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.

وكانت صحيفة "الرياضية" المتخصصة قد غردت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "اكتشاف عينة منشطات إيجابية في الفحص الطبي لفهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة في مباراة فريقه الدورية أمام النصر".
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