علي جمعة: طريق أهل التصوف يقوم على الذكر والفكر (فيديو)





أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الطريق الذي سلكه أهل التصوف يقوم على أمرين وهما الذكر والفكر، والذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات له ببرنامج "نفحات" والذي يبثه عبر صفحته الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الخميس، أن أهل التصوف تدبروا وتفكروا في آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية.وتابع، أنه بالتفكر والتدبر في القرآن والسنة وجدوا أن الله سبحانه وتعالى ينعى من وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا، وأن دم الشهيد أطيب عند الله من ريح المسك، وأن خلوف فم الصائم أحب عند الله من ريح المسك، وأن الدنيا والآخرة هما حياة أردها الله سبحانه وتعالى، فالدنيا دار عمل ونكد وشقاء وصر وإبتلاء، والآخرة ثواب وعقاب وحساب وجزاء، ولا يمكن الفصل بين الدنيا والأخرة.