ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي مدريد

تأهل نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، إلى دور الثمانية لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزه على الفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين دون رد، 6 1/، و7 / 6 ( 2/7).





وتأهل ديوكوفيتش لمواجهة الكرواتي مارين شيليتش في دور الثمانية غدا الجمعة، والذي فاز بدوره على الصربي لاسلو جيري بمجموعتين مقابل واحدة، 4 / 6 و 6 3/ و 2/6.





ولحق الفرنسي دومينيك ثيم بركب المتأهلين إلى الدور ذاته، بعدما فاز على الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين دون رد، 6 / 4 و 7 / 5.



