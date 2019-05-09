ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي مدريد
الخميس 09/مايو/2019 - 05:00 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
تأهل نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، إلى دور الثمانية لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزه على الفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين دون رد، 6 1/، و7 / 6 ( 2/7).
وتأهل ديوكوفيتش لمواجهة الكرواتي مارين شيليتش في دور الثمانية غدا الجمعة، والذي فاز بدوره على الصربي لاسلو جيري بمجموعتين مقابل واحدة، 4 / 6 و 6 3/ و 2/6.
ولحق الفرنسي دومينيك ثيم بركب المتأهلين إلى الدور ذاته، بعدما فاز على الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين دون رد، 6 / 4 و 7 / 5.
Advertisements
المزيد عن: نهائي مدريد ديوكوفيتش