ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي مدريد

الخميس 09/مايو/2019 - 05:00 م
ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي مدريد
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
تأهل نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، إلى دور الثمانية لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزه على الفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين دون رد، 6 1/، و7 / 6 ( 2/7).

وتأهل ديوكوفيتش لمواجهة الكرواتي مارين شيليتش في دور الثمانية غدا الجمعة، والذي فاز بدوره على الصربي لاسلو جيري بمجموعتين مقابل واحدة، 4 / 6 و 6 3/ و 2/6.

ولحق الفرنسي دومينيك ثيم بركب المتأهلين إلى الدور ذاته، بعدما فاز على الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين دون رد، 6 / 4 و 7 / 5.

Advertisements
المزيد عن: نهائي مدريد ديوكوفيتش
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة