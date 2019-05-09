هل تستعيد الطواحين الهولندية ذاكرة البطولات في 2020 ؟

أبهر آياكس الهولندي جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في أنحاء العالم هذا الموسم بعدما فاجأ الجميع بمستواه ونال احترامهم بعد ما قدمه هذا الموسم وإطاحته بريال مدريد حامل اللقب لثلاث مواسم متتالية وأكثر الفرق تتويجا باللقب، كما تمكن من الإطاحة بيوفنتوس الإيطالي الذي كان مرشحاً بقوة للفوز باللقب هذا الموسم.









يطبق آياكس طريقته المعروفة بالكرة الشاملة والتي كان رينوس ميتشلز أول من ابتكرها وطبقها مع الفريق الهولندي في السبعينات وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا كما طبقها مع المنتخب الهولندي وقاده لنهائي كأس العالم 1974 الذي خسره على يد ألمانيا بعد أن كان مرشحاً بقوة للفوز باللقب، كما قاد الطواحين الهولندية للقب الوحيد في تاريخها وهو الفوز بيورو 1988 وكان الفضل للكرة الشاملة.









مرت الكرة الهولندية بكبوة منذ حوالي 5 سنوات تحديدًا عقب كأس العالم 2014، حيث لم يتأهل المنتخب الهولندي لبطولتي اليورو وكأس العالم حتى الآن وكان هذا بسبب تراجع مستوى الفرق الهولندية في المشاركة في البطولات الأوروبية ولكن عودة آياكس القوية للمشاركة في البطولة ساهم في رفع أسهم المنتخب الهولندي للعودة للبطولات القارية والعالمية وهذا ما أكده إريك تين هاج المدير الفني لآياكس عقب فوزه على ريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث صرح عقب المباراة قائلاً :"كل ما حدث في مصلحة الكرة الهولندية، أعتقد أن الكرة الهولندية قد توجه الشكر إلى آياكس، نحن نحصل على الانتصارات من أجل هولندا".









فهل تستغل هولندا تراجع إيطاليا - التي تطبق طريقة الكاتيناتشيو وهي الطريقة الوحيدة للتغلب على الكرة الشاملة والتي تمر حالياً بنفس الكبوة التي مرت بها، حيث فشلت في التأهل لكأس العالم 2018 التي أقيمت مؤخرًا بروسيا - وتخطف ثاني لقب قاري لها في تاريخها ؟



