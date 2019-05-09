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محافظة أسوان تشارك فى جائزة التميز الحكومى

الخميس 09/مايو/2019 - 05:01 م
محافظة أسوان تشارك فى جائزة التميز الحكومى
أرشيفية
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فتح الله رضوان
 
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كلف أحمد إبراهيم محافظ أسوان، حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، بعقد اجتماع موسع مع رؤساء ومديري المديريات الخدمية والجهات الحكومية للوقوف على جودة تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين في إطار الاستعداد للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي؛ لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي تتم وفقًا لمعايير وأسس تقييم تشمل مدى تحقيق الرؤية، بجانب درجة تشجيع الابتكار.

وأوضح حازم عزت، سكرتير المحافظة، أن هذه الجائزة تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات، والتي تسعى لدعم التعاون وتبادل الخبرات باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة للاستفادة من التجربة الإماراتية المتميزة في الأداء الحكومي.

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