كريم أسامة يخطف الأنظار في إعلانه الجديد على "السوشيال ميديا"

شهد ماراثون الحملات الإعلانية بموسم شهر رمضان لهذا العام الجاري، تغييرًا كبيراً عن السنوات الماضية، وأصبح لا يقل أهمية عن الدراما الرمضانية.

ويبدو أن سباق الإعلانات خلال شهر رمضان 2019 بدأ مبكرًا، إذ طرح المخرج كريم أسامة إعلانه الجديد على مواقع التواصل الاجتماعى، وتدور فكرة الأعلان فى إطار اجتماعى كوميدى أحدث حالة من البهجة عبر مواقع التواصل، وحقق أكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة فور طرحه.

الإعلان من تصوير محمود مسعد و محمد ياسر ، مونتير محسن فؤاد، ومن المتوقع أن يحقق الإعلا ، نسب مشاهدة أعلى ليكسر حاجز المشاهدات التي حققها منذ تحميله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" خلال الساعات الماضية.

الجدير بالذكر أن كريم أسامة قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "زلزال" الذى يعرض حاليا خلال شهر رمضان الكريم و مسلسل "فى اللا لا لاند ، وهبة رجل الغراب ج4"، وشارك مؤخراً فى "مأمون وشركاه"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و"العراف"، ولعبة إبليس، وطريقى، وحوارى بوخاريست، كما قدم حفل ملكة جمال مصر وحفل ملكة جمال العرب وبرنامج "فانزى" مع النجوم والذى لاقى نجاحا كبيرا عبر السوشيال ميديا ورواد التواصل الاجتماعى.

كما قدم كريم فيديو تمثيلي بعنوان "لا للتعصب"، مشاركة منه للجمهور حتى يحد حالة التعصب الموجود بين الجماهير، والتي نشأت فى مباراة الأهلى المصرى والترجى التونسى فى مباريات دورى أبطال أفريقيا.