4 ملايين يورو تحسم بقاء رمضان صبحي في الأهلي
الخميس 09/مايو/2019 - 03:51 م
عمرو مصطفي
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يكثف مسؤولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من نادي هيدرسيلفد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري ، من أجل شراء عقده بصورة نهائية من النادي اللندني.
ويضغط سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلي على رمضان صبحى من أجل موافقته على شراء عقده بشكل نهائى من هيدرسفيلد خاصة أنه يشارك حالياً بشكل منتظم مع الفريق ويحتاج لفترة جديدة من الاستمرار فى الملعب.
ووافق رمضان صبحي بشكل مبدئي على البقاء ولكن تبقى أزمة المبلغ الذى سيطلبه فريقه الإنجليزى والذى لن يقل عن أربعة ملايين يورو خاصة مع وجود صعوبة فى توفير هذا المبلغ خلال الفترة الحالية من جانب النادي الأهلي.
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