"زراعة" الإسماعيلية تستقبل وفد متعدد الجنسيات لتدريب على إنتاج الخضروات



وتأتي الزيارة التي تحمل الصفة الدورية نظرًا لتمتع المحافظة بمميزات التصدير والإنتاج للعديد من المحاصيل التسويقية المهمة على مستوى الجمهورية في الأسواق الخارجية لحصولها على أعلى معدلات المواصفات الدولية وشهادات الأيزو.



وقال المهندس محمود عبدالقادر مدير المكافحة بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، إن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية المهمة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بها ٤٢٠ ألف فدانًا من محاصيل حقلية وخضر وفاكهة.وفي اطار تنفيذ المركز المصري الدولي للزراعة برنامج تدريبي مطور في مجال إنتاج الخضر.



وأوضح أن المحافظة تطبق أحدث الأساليب الزراعية المتطورة في الزراعة المكشوفة والمحمية والمكافحة المتكاملة لإنتاج غذاء صحي وأمن وخالٍ من الأثر المتبقى من المبيدات.ويتميز إنتاج المحافظة من المحاصيل بالجودة والصلاحية العالية المناسبة للتصدير خاصة الموالح والبصل الأخضر والمانجو والفراولة والفاصوليا والبطيخ والطماطم والبطاطس والفول السوداني.



وأضاف مدير مكافحة الإسماعيلية، أن المحافظة تجري حركة نشطة لاستصلاح الأراضي لتزويد الرقعة الزراعية سنويا تبلغ ١٠ آلاف فدان إضافة إلى التركيز على رفع إنتاجية الفدان بالتوسع الأفقي والرأسي.مشيرا الى أن المركز الدولى للزراعة التابع مباشرة لمكتب الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يحرص على تنظيم زيارات للوفود المتعددة الجنسيات للاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجال الزراعة والمكافحة والمعالجة والتصدير.



استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وفدا متعدد الجنسيات مكونا من مبعوثين ممثلين لدول أفريقية وعربية وأوربية وأمريكا اللاتينية في إطار التعاون بين المديرية والمركز الدولي للزراعة التابع لمكتب الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة.