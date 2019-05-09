رونالدو يهاجم ميسي بعد الخسارة أمام ليفربول
الخميس 09/مايو/2019 - 03:47 م
علاء خليف
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رفض الظاهرة البرازيلية "رونالدو" تحميل مسؤولية هزيمة برشلونة الفادحة أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمدرب فالفيردي واللاعب البرازيلي كوتينيو، في الوقت يتحدث الجميع عن ميسي عند الانتصارات فقط.
وقال "رونالدو" في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "البرنابيو" الاسبانية: ""عندما خسر برشلونة أمام ليفربول تحدثوا عن فالفيردي وكوتينيو، وعندما يفوز برشلونة يتحدثون عن ليونيل ميسي هذا ليس عدلًا بالتأكيد".
وخسر برشلونة أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وودع البطولة بعدما تفوق الفريق الإنجليزي عليه بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب
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