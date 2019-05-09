عدد المركبات على طرق "عمان" تصعد لأكثر من 1.5 مليون بنهاية الربع الأول

بلغ إجمالي المركبات التي تسير على الطرق بالسلطنة مليونا و502 ألف و19 مركبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع مليون و498 ألفا و362 مركبة بنهاية فبراير الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمائة.





وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن جملة المركبات الخاصة التي تسير على الطريق ارتفعت بنسبة 4.3 بالمائة لتبلغ مليونا و167 ألفا و590 مركبة بنهاية مارس الماضي مقارنة مع مليون و163 ألفا و627 مركبة خلال شهر فبراير الماضي.





وارتفع عدد المركبات التجارية التي تسير على الطريق بنهاية مارس الماضي بنسبة 1.5 بالمائة ليبلغ عددها 245 ألفا و332 مركبة مقارنة مع 245 ألفا و208 مركبات خلال شهر فبراير الماضي.





وأوضحت النشرة أن عدد مركبات التأجير التي تسير على الطريق بالسلطنة ارتفع إلى 23 ألفا و753 مركبة بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 23 ألفا و592 مركبة خلال شهر فبراير الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمائة، فيما انخفض عدد مركبات الأجرة بنهاية مارس الماضي بنسبة 4.6 بالمائة لتبلغ 34 ألفا و500 مركبة مقارنة مع 35 ألفا و78 مركبة خلال شهر فبراير الماضي، كما انخفض عدد الدراجات الآلية بنسبة 2.1 بالمائة ليبلغ عددها 6652 دراجة مقارنة مع 6662 دراجة خلال شهر فبراير الماضي.





وبلغ عدد مركبات الهيئات السياسية التي تسير على الطريق بنهاية مارس الماضي 822 مركبة مقارنة مع 817 مركبة خلال شهر فبراير الماضي بانخفاض نسبته 0.7 بالمائة، فيما ارتفع عدد سيارات تعليم السياقة بنسبة 4.4 بالمائة ليبلغ عددها 5529 مركبة مقارنة مع 5505 مركبات خلال شهر فبراير الماضي، وارتفع عدد السيارات المؤقتة (وهي الارقام التي تستخدم لفترة بسيطة لأغراض الفحص قبل التسجيل كذلك تشمل مركبات الاستيراد) بنسبة 5.3 بالمائة ليبلغ عددها بنهاية مارس الماضي 3451 مركبة مقارنة مع 3515 مركبة خلال شهر فبراير الماضي.