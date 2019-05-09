فعاليات "قصور الثقافة" تضيء القاهرة الفاطمية بليالي رمضان

عروض فنون شعبية وإنشاد ديني، أمسيات ولقاءات أدبية، معارض فنون تشكيلية، عروض وورش للطفل، ورش حرف تراثية وأشغال يدوية.. تلك هي أهم معالم البرنامج المركزي لليالي رمضان الثقافية والفنية هذا العام، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بالشهر الكريم بعدد من المواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية في الفترة من 9 إلى 23 رمضان وهي سور القاهرة الشمالي باب النصر، مسرح الشاعر بالمعز، وكالة بازرعة، إضافة إلى الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

يتضمن برنامج الهيئة بسور القاهرة الشمالي الذي ينطلق الثلاثاء 9 رمضان، عروضا فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني والآلات الشعبية، وتقدم الهيئة برنامجا مميزا للطفل المصري يتضمن ورشا للرسم بخامات متعددة ومجسمات وصلصال عن أهم مظاهر شهر رمضان، إضافة إلى عروض فنية ومسرح عرائس وسينما للطفل وورش حكي ومسابقات وألعاب، وتقدم الهيئة كذلك ورش حرف بيئية ومعارض فنية في الفنون التشكيلية ومنتجات ثقافة المرأة والشباب والقرية المصرية والقصور المتخصصة ومعرض ذاكرة الوطن لشخصيات ورموز مصرية.

وعلى مسرح الشاعر بالمعز ينطلق البرنامج الثلاثاء 9 رمضان وتقدم به عروض إنشاد ديني وعروض لفرق ذوي الاحتياجات الخاصة بخلاف العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والتنورة التراثية وفرق كورال الطفل.

أما الحديقة الثقافية بالسيدة زينب فتفتتح الهيئة الفعاليات الثلاثاء 9 رمضان حيث تنظم معرضا للكتاب من إصداراتها، إضافة إلى برنامج مقهى نجيب محفوظ الذي يتضمن برنامجا ثقافيا منوعا يضم ندوات ثقافية وحفلات توقيع وأمسيات شعرية ومناقشات كتب واحتفاليات تكريم ولقاءات فكرية، وتخصص الهيئة برنامجا للكتاب المسموع لذوي الاحتياجات الخاصة وورش حكي للطفل ومعارض وورش فنية للمواهب والجمعيات الثقافية، إضافة إلى عروض موسيقى عربية وإنشاد ديني وفنون شعبية.

وتفتتح الهيئة برنامج الأمسيات الشعرية الغنائية بوكالة بازرعة بالمعز في الفترة من 15 إلى 23 رمضان.

وتقدم الهيئة مجموعة من العروض الفنية بعدد من مواقعها منها قصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، قصر ثقافة كفر الشرفا، قصر ثقافة شبرا الخيمة، قصر ثقافة عين حلوان قصر ثقافة منشأة ناصر، بيت ثقافة نادي الشمس، بخلاف المواقع والمؤسسات منها بيت السحيمي، نقابة الصحفيين، معرض الكتاب بفيصل، مستشفى الصحة النفسية بحلوان، مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، مركز الطفل للحضارة والإبداع، المركز المصري للتعاون الدولي، بخلاف الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والأندية.