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رونالدو يدافع عن برشلونة

الخميس 09/مايو/2019 - 03:39 م
رونالدو يدافع عن برشلونة
برشلونة
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وكالات
 
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انتقد البرازيلي رونالدو، فكرة إنشاء مسابقة دوري السوبر الأوروبي، بدلاً من دوري الأبطال، وقال إن "أندية القمة تستغل طرح هذا الأمر للحصول على المزيد من الأموال".

والتقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع ممثلي بعض الأندية الكبيرة لمناقشة اقتراح استبدال دوري الأبطال بمسابقة تشهد صعوداً وهبوطاً.

لكن في خلال أسبوع شهد نجاح ليفربول وتوتنهام هوتسبير في تحقيق انتفاضتين مذهلتين في طريق الوصول إلى نهائي دوري الأبطال في مدريد، فإن رونالدو يعتقد أن أي مسابقة جديدة ستعاني لكي تقدم مثل إثارة البطولة الحالية.

ودافع رونالدو، الذي أحرز 34 هدفاً في 37 مباراة مع برشلونة في 1996 و1997، عن ناديه السابق بعد موسم شهد الانهيار التام والخسارة 0-4 أمام ليفربول في أنفيلد في ِإياب قبل النهائي يوم الثلاثاء.
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