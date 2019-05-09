حرائق الغابات تشتعل في شرق روسيا وتجبر على الإجلاء

اشتعلت الحرائق في نحو 58 ألف هكتار (145ألف فدان) في جميع أنحاء المناطق الشرقية من روسيا، مما هدد القرى الصغيرة وأجبرها على إجلاء الأطفال وكبار السن من قرية واحدة على الأقل.

اشتعلت الحرائق في نحو 58 ألف هكتار (145ألف فدان) في جميع أنحاء المناطق الشرقية من روسيا، مما هدد القرى الصغيرة وأجبرها على إجلاء الأطفال وكبار السن من قرية واحدة على الأقل.