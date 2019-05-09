نيمار يطعن ضد عقوبة إيقافه 3 مباريات

قدم لاعب باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار، طعناً ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات، الذي أصدرته لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإهانته حكام مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الخميس، إن "نيمار قدم الطعن ويمكنه الدفاع عن نفسه شخصياً في جلسة أمام لجنة الاستئناف في نيون، مقر يويفا في سويسرا"، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجلسة بعد.





وكان نيمار مصاباً في هذ المباراة لكنه انتقد بشدة عبر الشبكات الاجتماعية، طاقم التحكيم بسبب ضربة الجزاء التي احتسبت لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من المباراة وتسببت في إقصاء فريقه من البطولة.





وكتب نيمار على الشبكات الاجتماعية "يا للعار. يدفعون بأربعة أشخاص لا يعرفون شيئاً عن كرة القدم ويشاهدون الإعادات. فليذهبوا إلى الجحيم".





وخرج البي إس جي من دور الـ16 بـ"التشامبوينز" بالخسارة في عقر داره بثلاثة أهداف لهدف على يد مانشستر يونايتد في إياب ثمن النهائي في لقاء تأهل فيه المان يونايتد في الوقت بدل الضائع بفضل ركلة جزاء.



