بعد فرض رسوم حماية على البليت.. "الوكيل" يوجه رسالة للحكومة (فيديو)

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أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأورومتوسطية والإفريقية، عن رفضه التام لفرض رسوم حماية على خام البليت والحديد المستورد، منوهًا إلى أن هذا القرار كان مفاجئ بالنسبة له.



وأوضح "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة" على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن مصانع الدرفلة التي تنتج الحديد من البليت وفقًا لقدرات الطاقة الانتاجية الخاصة بها المحددة من الرقابة الصناعية ينبغي أن تستورد كمياتها دون فرض أي رسوم؛ لكونها مصانع تعمل في مصر، ويعمل بها عمال مصريين.



وشدد، على أنهم سيعملون على إعادة دراسة القرار مرة أخرى، فقد تكون الدراسة بنيت على معلومات ومعطيات خاطئة، ولو حدث ذلك لابد من محاسبة مقدم هذه البيانات الخاطئة.



وتابع مخاطبة الحكومة: "الحمل ثقيل عليكم، لكن عليكم ان تخرجوا من عباءة الماضي، وأن نفكر جميعًا باحترافية بما يحقق هدف المرحلة القادمة، والهدف الرئيسي هو خلق فرص عمل للشباب، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة، وزيادة الناتج المحلي القومي، وزيادة النمو وهذا هو المقياس الحقيقي لقياس أداء أي حكومة في العالم".