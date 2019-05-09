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سيلفستر ستالون في مهرجان كان السينمائي للترويج لفيلمه الجديد "رامبو 5"

الخميس 09/مايو/2019 - 03:34 م
سيلفستر ستالون في مهرجان كان السينمائي للترويج لفيلمه الجديد رامبو 5
سيلفستر ستالون
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الفجر الفني
 
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قرر مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 استضافة سيلفستر ستالون للترويج لفيلمه الجديد "رامبو 5 لاست بلّاد" من خلال فيديو وبعض الصور الحصرية للفيلم في قصر المهرجانات، الجمعة 24 مايو، وذلك قبل العرض العالمي الأول للفيلم في 20 سبتمبر.

 

الفيلم من إخراج أدريان جرونبيرج، ويشارك في بطولته باز فيجا وأوسكار جايندا، يعيد ستالون لعب شخصيته المميزة جون رامبو بعد 37 عاما من تقديمها لأول مرة عام 1982، وهو واحد من أشهر شخصيات السينما في العالم.

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