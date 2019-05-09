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خلال حملات أمنية.. ضبط 15 قضية مخدرات بأكتوبر

الخميس 09/مايو/2019 - 03:33 م
خلال حملات أمنية.. ضبط 15 قضية مخدرات بأكتوبر
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إيمان عبد العاطي
 
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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 29 مخالفة سحب متنوع –65 مخافة مرورية – 36 تصالح فوري، وفي مجال المرافق تم ضبط 54 كرسي – 4 شمسية – تروسيكل – 2 عربة يد – 3 استاند – 7 ترابيزة - عربة فول– طن حديد – 4 برويطة – كوريك – 14 طقطوقة - شطة – ونش – 2 أسطوانة غاز – طن أسمنت – 3 شمسية- 2 غرزة شاي – 70 يا فطة إعلانية –25قمامة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 15 قضية مخدرات – 2 سلاح ناري – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – 3 ضبط وإحضار – 9 جناية – 10 مستأنف.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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