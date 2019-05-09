نتنياهو يطالب إسرائيل بحمل الكتاب المقدس إلى سطح القمر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه يريد أن تحمل إسرائيل الكتاب المقدس إلى سطح القمر أثناء هبوطها التالي على سطح القمر.





ولدى حديثه في مسابقة الكتاب المقدس الدولية التي تقام سنويًا فيما يُسمى بـ"يوم الاستقلال"، أشار نتنياهو إلى الهبوط الفاشل الذي حدث في الشهر الماضي على متن مركبة الفضاء برشيت التابعة لـ محطة الفضاء الإسرائيلية "سبيس ايل"، والتي كانت تحمل نسخة رقمية من الكتاب المقدس.





"ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنتياهو :"سنرسل المركبة الفضائية مرة أخرى، ومن المحتمل جداً أن نأتي بالكتاب المقدس الصغير.. أنا أريد أن يهبط الكتاب المقدس على سطح القمر لأنه مكتوب.. عندما أنظر إلى سمائك، عمل أصابعك والقمر والنجوم، التي أنشأتها" وفقًا لسطر من سفر المزامير.









وقال نتنياهو إنه يريد أن تصبح إسرائيل رابع دولة تسقط مركبة فضائية على سطح القمر بنجاح، بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين.





وأضاف: "هناك فرصة جيدة للغاية لأننا سنكون رابع بلد خلال سنتين إلى ثلاث سنوات".