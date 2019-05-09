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"بيت الطاقة الكويتية" تضاعف خسائرها 17 مرة خلال الربع الأول من 2019

الخميس 09/مايو/2019 - 03:30 م
بيت الطاقة الكويتية تضاعف خسائرها 17 مرة خلال الربع الأول من 2019
خسائر بيت الطاقة الكويتية
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نيفين سمير
 
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عمقت شركة بيت الطاقة القابضة من خسائرها في الربع الأول من العام الجاري، إذ تضاعفت نحو 17 مرة على أساس سنوي.

وحسب بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الخميس، بلغت خسائر بيت الطاقة في الثلاثة الشهر الأولى من 2019 نحو 2.4 مليون دينار (7.9 مليون دولار)، مقابل 62.8 ألف دينار (207 آلاف دولار) خسائر الربع الأول من 2018.


وأرجع بيان الشركة قفزة الخسائر إلى خسائر غير محققة من الموجودات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح بـ2.46 مليون دينار، مقارنة بأرباح في الفترة المناظرة من العام الماضي بـ380.13 ألف دينار.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت بيت الطاقة انخفاض في الربح المالي من ارتفاع معدل التضخم بـ344.79 ألف دينار، مع وجود انخفاض في فروض تحويل عملات أجنبية بـ218.69 ألف دينار.

وتحولت "بيت الطاقة" للربحية في العام الماضي بقيمة 80.17 ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 5.04 مليون دينار في عام 2017.
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