هاليب تواصل التقدم في بطولة مدريد
الخميس 09/مايو/2019 - 03:32 م
وكالات
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أصبحت الرومانية سيمونا هاليب أول لاعبة تصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزها على الأسترالية آشلي بارتي الخميس بواقع 7-5 و7-5.
وتغلبت هاليب (27 عاماً) في مباراة استمرت ما يزيد قليلاً عن ساعة ونصف الساعة على بارتي التي سبق وأقصتها من بطولة ثمن نهائي بطولة سيدني في يناير(كانون الثاني) الماضي.
وأثبتت حاملة لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس مرتين (2016 و2017) جدارتها بكونها مرشحة للفوز باللقب للمرة الثالثة في مسيرتها. وستواجه هاليب، المصنفة الثالثة عالمياً، في الدور نصف النهائي الفائزة في المباراة التي ستقام الخميس أيضاً بين اليابانية نعومي أوساكا (المصنفة الأولى عالمياً) والسويسرية بيليندا بنشيتش.
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