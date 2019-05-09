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سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 9/5/2019

الخميس 09/مايو/2019 - 03:30 م
سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 9/5/2019
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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حافظ سعر الريال السعودى على استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس، رابع أيام رمضان، وبذلك يواصل الريال السعودى استفرره أمام الجنيه المصري وجاءت الاسعار في البنوك الان على النحو التالي:

أسعار الريال السعودى في البنوك 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
استقر سعر الريال السعودى في البنك الاهلى المصري مسجلا 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
استقر سعر الريال السعودى في بنك البركة اليوم مسجلا نحو 4.49  جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء حيث سجل سعر الريال نحو 4.56 جنيه للشراء،4.59 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
شهد سعر الريال السعودى استقراره في بنك مصر مسجلا نحو 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
سجل سعر الريال السعودى في البنوك نحو 4.54 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع
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