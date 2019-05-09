"التعليم" تعقد ورشة للتدريب على الامتحانات الإلكترونية يومي الجمعة والسبت

أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطابا هاما وعاجلا لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية ومراكز التطوير، أكدت من خلاله عقد ورش تدريبية على نظام الامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي والمقرر عقده ١٩ مايو الجاري.





وسيكون التدريب بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر يومي الجمعة والسبت الموافقين ١٠ و١١ مايو وسيتم توفير إقامة وإعاشة للمشاركين في الورشة.



