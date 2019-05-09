ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجيش الإسرائيلى يُقرر خفض حالة التاهب استعداداً لفترة الأعياد

الخميس 09/مايو/2019 - 03:31 م
الجيش الإسرائيلى يُقرر خفض حالة التاهب استعداداً لفترة الأعياد
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الحسين محمد
 
Advertisements
بدأ الجيش الإسرائيلى منذ مساء أمس الأربعاء، فى تقليص تدريجيًا درجة الاستعدادات العسكرية، فى أعقاب عمليات القصف المتبادلة التى جرت الأسبوع الماضى ضد حماس، وأسفرت عن تكبد الجانب الإسرائيلى لخسائر كبيرة، بسبب كثافة الصواريخ التى تم إطلاقها من غزة، التى قُدرت فى اليوم الأول بحوالى 350 صاروخ.

وتقرر بدءًا من مساء اليوم الخميس رفع الحظر المفروض عن قطاع غزة، وفتح المعابر لدخول الأجهزة والمعدات الطبية، والمواد الغذائية، وفقًا لموافقة منسق عمليات الحكومة فى الأراضى المحتلة.

وذكر تقرير لصحيفة معاريف، أن الإختبار الحقيقى لقياس درجة التوتر فى المنطقة الجنوبية خلال الفترة القادمة، سيكون مساء غداً الجمعة، وفى حالة تجدد الإضطرابات وبناءًا على حجمها ودرجة خطورتها، سيعيد الجيش الإسرائيلى نشر قواته من جديد فى منطقة غلاف غزة.

ويرجع سبب تقليص حالة التأهب داخل الجيش الإسرائيلى، إلى نقل الجيش إهتمامه لتأمين الإحتفالات بذكرى الجنود الذين قُتلوا خلال المعارك التى خاضتها الدولة العبرية، بالإضافة إلى تأمين مراسم الإحتفال بذكرى النكبة "قيام الدولة".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة