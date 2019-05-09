الجيش الإسرائيلى يُقرر خفض حالة التاهب استعداداً لفترة الأعياد

وذكر تقرير لصحيفة معاريف، أن الإختبار الحقيقى لقياس درجة التوتر فى المنطقة الجنوبية خلال الفترة القادمة، سيكون مساء غداً الجمعة، وفى حالة تجدد الإضطرابات وبناءًا على حجمها ودرجة خطورتها، سيعيد الجيش الإسرائيلى نشر قواته من جديد فى منطقة غلاف غزة.





ويرجع سبب تقليص حالة التأهب داخل الجيش الإسرائيلى، إلى نقل الجيش إهتمامه لتأمين الإحتفالات بذكرى الجنود الذين قُتلوا خلال المعارك التى خاضتها الدولة العبرية، بالإضافة إلى تأمين مراسم الإحتفال بذكرى النكبة "قيام الدولة".





وتقرر بدءًا من مساء اليوم الخميس رفع الحظر المفروض عن قطاع غزة، وفتح المعابر لدخول الأجهزة والمعدات الطبية، والمواد الغذائية، وفقًا لموافقة منسق عمليات الحكومة فى الأراضى المحتلة.