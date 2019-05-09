أمير كرارة يكشف سر مقولة "الأستاذ والمدرسة " في "عايشة شو" (فيديو)

أكد الفنان أمير كرارة، أن مقولة "الأستاذ والمدرسة" التي سبق أن رددها كانت موجه للخبير الإعلامي طارق نور وذلك خلال فقرة "تصريحات لك او عليك" من برنامج "عايشة شو " الذي يعرض علي فضائية القاهرة والناس.

وقال كرارة خلال لقائه بـ"عايشة شو": "إن طارق نور يرجع له الفضل الكبير بعد ربنا سبحانه وتعالي في بداياتي واكتشافي عندما شاهدني بالصدفة خلال تسجيلي لدوبلاج إعلان سيارة بشركته وطلب مني أن اجلس معه بمكتبه .. وهو ما يعد حدث كبير لاننا كنا عادة لا نشاهد طارق نور علي الحقيقة وكل ما نعرفه نصف الشخص المرسوم فقط ب لوجو الإعلانات" .

وأضاف كرارهة إن الإعلامي الكبير طلب منه خلال لقائه معه بمكتبه تقديم برنامج "ستار ميكر" مع المخرج ميلاد أبي رعد الذي يعد مدرسة في تغيير شكل البرامج النمطية .. وهو ما حدث بالفعل في ستار ميكر الذي كان سبب شهرته.