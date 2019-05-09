"رياضة" القليوبية: خطط رمضانية ودورات بمراكز الشباب ومتابعة تنفيذ كافة الأنشطة والمشروعات (صور)

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عقد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديري الإدارات المركزية بالمديرية ومديري الادارات الفرعية في حضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة؛ لاستعراض الخطط الرمضانية بأنشطة الشباب والرياضة بالقليوبية،والخدمات والدورات الرمضانية التي تخدم رواد مراكز الشباب خلال شهر رمضان.



واستعرض الاجتماع إجراءات متابعة المشروعات وتنفيذها ومتابعة كفاءة أداء مراكز الشباب في تنفيذ الأنشطة والالتزام بمواعيد العمل.



وتناول الاجتماع ضرورة طرح الأماكن الغير مستغلة بمراكز الشباب للإستثمار بنظام الـBot دون التأثير على النشاط بما يخدم مراكز الشباب ويحقق المصلحة العامة لخدمة الشباب.



