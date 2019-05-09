أزارو يرعب عن سعادته بثقة مدرب الأهلي
الخميس 09/مايو/2019 - 02:18 م
علي نبوي
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أبدى المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي سعادته بالثقة الكبيرة التي يحظهى بها لدى الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي يدفع به بشكل أساسي في تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضي وهو ما ساعده كثيرا في استعادة فورمته وأيضا العودة للتهديف في مباراتي طلائع الجيش والنجوم
وتعرض أزارو للنقد من البعض في الشهور الماضية لعدم إحراز الأهداف بالرغم أنه كان عائدا من الأصابة ولتي استمرت شهور ترتب عليها غيابه عن المشاركة في المباريات وابتعاده عن الملاعب لفترات طويلة
وحرص لاسارتي على الحديث مع أزارو خلال المران الفريق أمس للرفع من روح اللاعب المعنوية خاصة في ظل الجهود الكبيرة والتي يبذلها اللاعب والذي يعول عليه الجهاز الفني الكثير خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن أزارو يعتبر واحدا من الأعمدة الأساسية للأهلي وأحد مهاجميه البارزين والحاصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي وأكثر مهاجمي الأهلي وصولا للمرمى.
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