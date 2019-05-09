سقوط نجم اتحاد جدة في اختبار المنشطات

قال نادي الاتحاد السعودي بأنه تلقى إخطارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات بظهور مادة محظورة في عينة اللاعب فهد المولد، وذلك خلال مباراة فريقه أمام النصر بالدوري.





ونشر النادي السعودي في بيان رسمي عبر الإنترنت :"تلقى نادي الاتحاد إشعار من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد.





ويعكف مجلس الإدارة حاليا مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حفوق اللاعب والنادي.



