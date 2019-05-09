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سقوط نجم اتحاد جدة في اختبار المنشطات

الخميس 09/مايو/2019 - 02:18 م
سقوط نجم اتحاد جدة في اختبار المنشطات
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علي نبوي
 
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قال نادي الاتحاد السعودي بأنه تلقى إخطارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات بظهور مادة محظورة في عينة اللاعب فهد المولد، وذلك خلال مباراة فريقه أمام النصر بالدوري.


ونشر النادي السعودي في بيان رسمي عبر الإنترنت :"تلقى نادي الاتحاد إشعار من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد.


ويعكف مجلس الإدارة حاليا مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حفوق اللاعب والنادي.


ويأتي هذا الإيضاح من منطلق الشفافية التي يتعمل بها مجلس الإدارة مع الجماهير الاتحاد الوفية، وتأكيدا على حرص المجلس على التعاون الكامل مع اللجنة لما فيه مصلحة الرياضة السعودية ونادي الاتحاد واللاعب.

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المزيد عن: كورة فهد المولد رياضة اتحاد جدة أخبار الرياضة
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