السودان.. تسلم المصرف المركزي كمية مصادرة من الذهب
الخميس 09/مايو/2019 - 02:18 م
وكالات
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سلمت قوات الدعم السريع المصرف المركزي
السوداني كمية مصادرة من الذهب.
وفتحت قوات الدعم السريع تحقيقا بعد مصادرة
طائرة محملة بالذهب.
تتواصل الاختلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاجات في السودان، بشأن تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد، الأمر الذي استدعى أن يلوح المجلس بـ"الانتخابات المبكرة"، قائلا إن لديه خيار الدعوة إليها إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير.
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