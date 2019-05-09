نانسي نصرالله ونسرين ظواهرة ضيوف راديو "سترايك"

"قمر بيروت" بحلقته الثانية استقبل النجم نقولا الاسطا و والفنانة نانسي نصرالله الاعلامية الرقيقة نسرين ظواهرة عبر اثير الاولى راديو سترايك داخل جاي فيلادج المنارة خلف مدينة الملاهي طبعا مع الاعلامي المميز غي اسود.

بدأت الحلقة بترحيب من لأهل الإعلام والحضور داخل الخيمة الرمضانية موجها تحية الى الصوت اللبناني الذي يخرق جدار الصوت والصوت الاجمل في الوطن العربي للحاج نقولا كما وجّه تحية الى الاعلامية التي استضافت العشرات من النجوم خلال برنامجها عل بكلة كما واستقبل غي الفنانة نانسي نصرالله التي تمنت للجميع صيام مقبول للجميع.

الاسطا قال ان الكليب يساعد في انتشار الاغنية اكثر ولكن ليست هناك معادلة لهذا الامر وفي النهاية الاغنية الجميلة و كاريزما والشخصية هي من توصل الاغنية اكثر الى كل سمع كما واعلن عن تصوير كليب جديد املا ان يسمح الظرف العام بطرح اعمال جديدة , عن الظلم قال اسطا ان حقّه هدر قليلا ولكنه حصل على حقه الكامل من خلال محبة الجمهور ومن الله الذي اعطاه صوت رائع.

الاعلامية نسرين ظواهرة قالت ان المحبة ما زالت بينها و بين تلفزيون الجديد رغم ان البرنامج حقق جماهرية كبيرة ولكن العتب يبقى على ادارة هذه الشاشة مشيرة الى انه لم يحصل اي خلاف بينهما.

عن شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال قالت انها بدأت في برنامج بكل طائفية وهي انسحبت منه في اللحظة الاخيرة لانها شعرت ان مكانها ليس هنا واتصلت مع الشيخ بيار الضاهر قائلة له انها ستتوقف عن استكمال البرنامج مشيرة الى ان البرنامج توقف على الهواء بعد عدد قليل من الحلقات التلفزيونية , ظواهرة قالت ان هناك فكرة جديدة وعبر المؤسسة اللبنانية للارسال ستبصر النور باذن الله قريبا معتبرة انها لا تستلم لاي شيء سلبي.

الفنانة نانسي نصرالله قالت ان تجربتها الاخيرة في اغنية ما فيك كانت فريدة موجهة صلاة الى روح الراحل طوني كرم كرم وهي لمست خلال التصوير المحبة الكبيرة لسكان المدينة , عن العائلة قالت نصرالله ان كل امراة عاملة تواجه تقصير لاولادها ولكنها تسعى ان توفّق بين العمل و العائلة.

عن الساحة الفنية قال نقولا انها تتسع للجميع ولكن الغربلة هي من تظهر من هو فنان ومن هو دخيل على هذه المهنة , نقولا قال ان المرتشين اصبحوا كثر وهو ضد الشواذ والدعاية الكاذبة للفنان تضرّه في استمراريته.

نسرين قالت انها تشكر الله انها تربت على صحافة فنية لبنانية صحيّة منها دار الصياد وغيرها معتبرة انه من الغلط ان يعتبر اي شخص نفسه صحافي فقط من خلال منبر السوشال ميديا ويجب ان يتخلوا عن عقدهم والابتعاد عن التجريح والتاكد من صحة الخبر قبل نشره معتبرة ان الانترنت يدّمر حياتنا ولكن ببطىء مع العلم انه بامكاننا ضبط الوضع.

نانسي نصرالله قالت ان التغيير الحاصل في الاعلام لا يؤثر سلبا على الجيل الجديد معتبرة ان نجاح الفنان في السابق كان نابعا من مبدعين واليوم مع الانفتاح التكنلوجي يجعلك تصل بسرعة اكبر مشيرة ان هذا الشيء سلبي فنحن نشاهد ولادة نجم كل ثانية ولكن الاستمرارية هو التحدّي الحقيقي.