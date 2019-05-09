مسلسل ارطغرل.. القنوات الناقلة للحلقة 9 من مسلسل قيامة ارطغرل

ويقدم الفجر الفني قائمة بتردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس

اسم القناة التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر 1 TRT 11392 عمودي(v) 3/4 27500 نايل سات 12092 عمودي(v) 3/4 27500 عرب سات قطر 10971

أفقي (h) 5/6 27500 نايل سات الشرق 11315 عمودي(v) 5/6 27500 نايل سات 11012 أفقي (h) 5/6 27500 نايل سات 12604 أفقي (h) 5/6 27500 نايل سات 12685 أفقي (h) 5/6 27500 نايل سات دعوة 10727

عمودي(v) 5/6 27500 نايل سات اليرموك 11678

رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات وطن 12437

رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات 12558

عمودي(v) 5/6 27500 هوت بيرد فور شباب 11316 عمودي(v) 3/4 27500 نايل سات

قصة مسلسل قيامة ارطغرل

مسلسل قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوجوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.