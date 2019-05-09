ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسل ارطغرل.. القنوات الناقلة للحلقة 9 من مسلسل قيامة ارطغرل

الخميس 09/مايو/2019 - 02:11 م
مسلسل ارطغرل.. القنوات الناقلة للحلقة 9 من مسلسل قيامة ارطغرل
قيامة ارطغرل
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
حقق الجزء الخامس من المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل نجاحا كبيرا حيث ينتظر حلقاته متابعيه أسبوعيا لمتابعة أحداث الملحمة التاريخية.

ويقدم الفجر الفني قائمة بتردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل 

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس

اسم القناةالترددالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ FECمعدل الترميز Nالقمر
1 TRT11392عمودي(v)3/427500نايل سات
12092عمودي(v)3/427500عرب سات
قطر10971
أفقي (h)5/627500نايل سات
الشرق11315عمودي(v)5/627500نايل سات
11012أفقي (h)5/627500نايل سات
12604أفقي (h)5/627500نايل سات
12685أفقي (h)5/627500نايل سات
دعوة10727
عمودي(v)5/627500نايل سات
اليرموك11678
رأسي (v)3/427500نايل سات
وطن12437
رأسي (v)3/427500نايل سات
 12558
عمودي(v)5/627500هوت بيرد
فور شباب11316عمودي(v)3/427500نايل سات

قصة مسلسل قيامة ارطغرل
مسلسل قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوجوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة