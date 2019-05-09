مسلسل ارطغرل.. القنوات الناقلة للحلقة 9 من مسلسل قيامة ارطغرل
الخميس 09/مايو/2019 - 02:11 م
الفجر الفني
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حقق الجزء الخامس من المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل نجاحا كبيرا حيث ينتظر حلقاته متابعيه أسبوعيا لمتابعة أحداث الملحمة التاريخية.
ويقدم الفجر الفني قائمة بتردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل
تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس
|اسم القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ FEC
|معدل الترميز N
|القمر
|1 TRT
|11392
|عمودي(v)
|3/4
|27500
|نايل سات
|12092
|عمودي(v)
|3/4
|27500
|عرب سات
|قطر
|10971
|أفقي (h)
|5/6
|27500
|نايل سات
|الشرق
|11315
|عمودي(v)
|5/6
|27500
|نايل سات
|11012
|أفقي (h)
|5/6
|27500
|نايل سات
|12604
|أفقي (h)
|5/6
|27500
|نايل سات
|12685
|أفقي (h)
|5/6
|27500
|نايل سات
|دعوة
|10727
|عمودي(v)
|5/6
|27500
|نايل سات
|اليرموك
|11678
|رأسي (v)
|3/4
|27500
|نايل سات
|وطن
|12437
|رأسي (v)
|3/4
|27500
|نايل سات
| 12558
|عمودي(v)
|5/6
|27500
|هوت بيرد
|فور شباب
|11316
|عمودي(v)
|3/4
|27500
|نايل سات
قصة مسلسل قيامة ارطغرل
مسلسل قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوجوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.
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