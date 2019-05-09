أسعار مواد البناء خلال تعاملات رابع أيام شهر رمضان اليوم الخميس 9/5/2019

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الخميس، فسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.





وسجل حديد بشاي 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.





كما استقرت أسعار الأسمنت في مستهل التعاملات اليوم، وتصدر السويدى للأسمنت بسعر 860 جنيها للطن، وكذا العربية للأسمنت الأسعار بقيمة 860 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 845 جنيها للطن وتبعه أسمنت السويس بسعر 840 جنيها، ثم العسكرى بني سويف بسعر 830 جنيها للطن، وسجل التعمير والنصر 830 جنيها للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى وميديكو أسوان 820 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.





وتراوحت أسعار الجبس بين 820 و540 جنيها للطن، وسجل الطن من سيناء نحو 820 جنيها وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه الدولية بسعر 700 جنيه للطن وسجل المعمار 670 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من العامرية إلى 635 جنيها، وتبعه جبس مصر سيناء بسعر 620 جنيها، وأخيرا السويس بسعر 540 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.





واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملي وردي 25×12×6 سم 039 جنيها للألف طوبة.