تين هاج يشعر بخيبة أمل بعد سقوط اياكس أمام توتنهام

يشعر المدرب إيريك تين هاج المدير الفني لفريق اياكس أمستردام بخيبة أمل كبيرة بعد سقوط اياكس أمام توتنهام هوتسبير، ليودع دوري أبطال اوروبا من الدور نصف نهائي، بهدف قاتل في آخر لحظة.





تين هاج قال عن هذا السقوط : "كرة القدم يمكن أن تكون جميلة جدًا ويمكن أن تكون قاسية جدًا كذلك، اليوم علينا أن نتجرع قسوتها".





وأضاف قائلًا: "قلت للاعبين بين الشوطين إن المباراة لم تنته بعد، وكان واضحا في أداء لاعبي توتنهام أنهم ما زالوا يؤمنون بحظوظهم".



