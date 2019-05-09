تين هاج يشعر بخيبة أمل بعد سقوط اياكس أمام توتنهام
الخميس 09/مايو/2019 - 02:08 م
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يشعر المدرب إيريك تين هاج المدير الفني لفريق اياكس أمستردام بخيبة أمل كبيرة بعد سقوط اياكس أمام توتنهام هوتسبير، ليودع دوري أبطال اوروبا من الدور نصف نهائي، بهدف قاتل في آخر لحظة.
تين هاج قال عن هذا السقوط : "كرة القدم يمكن أن تكون جميلة جدًا ويمكن أن تكون قاسية جدًا كذلك، اليوم علينا أن نتجرع قسوتها".
وأضاف قائلًا: "قلت للاعبين بين الشوطين إن المباراة لم تنته بعد، وكان واضحا في أداء لاعبي توتنهام أنهم ما زالوا يؤمنون بحظوظهم".
وتابع : "توتنهام لعب بشكل أفضل في الشوط الثاني، وصنع فرصا أكثر، ونحن أيضا صنعنا فرصا للتسجيل، لكن ببساطة لم يكن ممكنا تسجيل الهدف الثالث".
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