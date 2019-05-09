موعد مباراة الزمالك ودجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا الزمالك ودجلة وجها لوجه في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي كان مقرراً لها شهر أبريل الماضي.

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي وادي دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في 13 لقاء.

في المقابل يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة جمعها أبناء كريستيان جروس من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 فيما خسر المارد الأبيض في 3 مباريات فقط.

وكانت مباراة الدور الاول بين الفريقين قد إنتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين تلك التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الثانية عشر يوم الاول من نوفمبر 2018.

وسجل للزمالك في تلك المباراة محمود كهرباء وإبراهيم حسن ويوسف إبراهيم " أوباما " ومحمود علاء من ركلة جزاء فيما سجل إبراهيما نداي هدفي دجلة وشهدت المباراة طرد محمد عبد الغني.

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.