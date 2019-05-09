بالأسماء.. مذبحة في برشلونة بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا
الخميس 09/مايو/2019 - 02:09 م
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة بصدد إقامة مذبحة في فريق الكرة بعد خسارته أمام ليفربول 4-0 وخروجه من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.
وقالت صحيفة "الأس" الإسبانية بأن هناك 10 لاعبين أصبحوا على أعتاب الرحيل عن الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت الصحيفة بأن المذبحة ستشمل 10 لاعبين وهم (سيليسين - أومتيتي - راكتيتش - كوتينهو - بواتينج - موريللو - فيرمايلين - رافينها - مالكوم - دينيس سواريز )
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