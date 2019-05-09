الين الياباني يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب انطلاق المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.





ومن المقرر أن تبدأ اليوم جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين.





وتحظى المحادثات هذه المرة بأهمية بالغة، خاصة بعد التهديدات الأمريكية بتطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بداية من الغد.





وتستهدف الولايات المتحدة التعريفات على واردات من بكين بقيمة 200 مليار دولار من مستوى 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.





كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح اليوم أن الصين أخلت باتفاقها في محادثاتهما التجارية، مشيراً إلى أن ذلك كان سبباً لقرار زيادة التعريفات الجمركية.





وبحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد الين أمام الدولار بنحو 0.3 بالمئة إلى 109.82 ين، وذلك بعد أن سجل مستوى 109.60 ين في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في 3 أشهر.





ويتزامن مع ارتفع العملة اليابانية زيادة مكاسب الذهب وانخفاض أسواق الأسهم، حيث يفضل المستثمرون الاتجاه نحو أصول الملاذ الآمن وسط حالة الضبابية التي تفرضها الحرب التجارية.