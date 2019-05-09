الين الياباني يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر
الخميس 09/مايو/2019 - 02:05 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب انطلاق المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.
ومن المقرر أن تبدأ اليوم جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين.
وتحظى المحادثات هذه المرة بأهمية بالغة، خاصة بعد التهديدات الأمريكية بتطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بداية من الغد.
وتستهدف الولايات المتحدة التعريفات على واردات من بكين بقيمة 200 مليار دولار من مستوى 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.
كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح اليوم أن الصين أخلت باتفاقها في محادثاتهما التجارية، مشيراً إلى أن ذلك كان سبباً لقرار زيادة التعريفات الجمركية.
وبحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد الين أمام الدولار بنحو 0.3 بالمئة إلى 109.82 ين، وذلك بعد أن سجل مستوى 109.60 ين في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في 3 أشهر.
ويتزامن مع ارتفع العملة اليابانية زيادة مكاسب الذهب وانخفاض أسواق الأسهم، حيث يفضل المستثمرون الاتجاه نحو أصول الملاذ الآمن وسط حالة الضبابية التي تفرضها الحرب التجارية.
Advertisements
- الدولار يصعد أمام عملات الأسواق الناشئة مع انحسار المخاوف التجارية
- اليورو يتراجع وسط ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي
- الدولار يرتفع مع انخفاض الأسهم واستمرار ضعف المعنويات عالميا
- البورصات الأوربية ترتفع فى نهاية التداولات بدعم من الهدنة التجارية
- اليوان الصيني يستقر قرب أعلى مستوى في 6 أشهر
- الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر.. ورقم قياسي لـ«البلاديوم»
- الين والفرنك السويسري يرتفعان بعد تراجع الدولار
- الذهب يرتفع عند التسوية مع عودة شبح الحرب التجارية بين أمريكا والصين
- النفط يغلق علي تراجع مع تزايد القلق من الخلافات التجارية
- الذهب يتراجع مع تجدد المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين