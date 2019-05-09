أمن نابل يقبض على مروّجين للمخدرات

بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، يوم أمس الأربعاء 08 ماي 2019 بجهة قربة، من ضبط شخصين عمرهما (37 و44 سنة).





ويعدّ المذكوران من "ذوي السوابق العدلية "، وتم حجز لديهما 250 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا قدره 2430 دينار، من عائدات الإتجار في المخدرات.





وبمراجعة النيابة العمومية بنابل، أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة".