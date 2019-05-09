ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمن نابل يقبض على مروّجين للمخدرات

الخميس 09/مايو/2019 - 02:01 م
أمن نابل يقبض على مروّجين للمخدرات
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، يوم أمس الأربعاء 08 ماي 2019 بجهة قربة، من ضبط شخصين عمرهما (37 و44 سنة).

ويعدّ المذكوران من "ذوي السوابق العدلية "، وتم حجز لديهما 250 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا قدره 2430 دينار، من عائدات الإتجار في المخدرات.

وبمراجعة النيابة العمومية بنابل، أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة