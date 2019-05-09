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مسلسلات خليجية.. مشهد جرئ في "دفعة القاهرة" يُغضب متابعيه

الخميس 09/مايو/2019 - 02:02 م
مسلسلات خليجية.. مشهد جرئ في دفعة القاهرة يُغضب متابعيه
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الفجر الفني
 
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أثار مشهد جريء بالنسبة لمتابعي الدراما الكويتية في مسلسل "دفعة القاهرة" الذي يعرض حالياً للمؤلفة هبة مشاري حمادة والمخرج علي العلي، انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المشهد النجم السعودي مهند الحمدي وهو ينقذ الممثلة رانيا منصور من الغرق في لقطة اعتبرها النشطاء لا تتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع الخليجي.

وهاجم كثيرون الممثل السعودي متسائلين كيف قبل بأداء المشهد بهذا الشكل الجريء مطالبين بإيقاف الأعمال التي لا تتناسب مع الشهر الفضيل.

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