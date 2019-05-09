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"هيك شبوبية".. أجدد أغاني غدي غانم باللهجة اللبنانية

الخميس 09/مايو/2019 - 02:02 م
هيك شبوبية.. أجدد أغاني غدي غانم باللهجة اللبنانية
غدي غانم
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الفجر الفني
 
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أطلق النجم غدي غانم، أغنية جديدة بعنوان "هيك شبوبية" باللهجة اللبنانية وهي من كلمات انطوان مبيض، ألحان مازن الايوبي ، توزيع وتسجيل شادي الباش.

 

وعبّر غدي غانم عن سعادته لإطلاق "هيك شبوبية" ووصف الأغنية بالمُميّزة من حيث التوزيع واللحن والكلام، مُشيرًا إلى تفاؤله بهذا العمل الجديد.

 

كما سيطرح الفيديو كليب الخاص بالاغنية في الاسبوع المقبل على جميع القنوات.

 

أغنية "هيك شبوبية" باتت الآن جاهزة للاستماع على يوتيوب وعبر موقع اراب سونغ وانغامي.

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