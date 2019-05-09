الصين "تسأم" من الاعتراضات الأمريكية على "طريق الحرير"

قالت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، إن بكين "سئمت" من سماع شكاوى من الولايات المتحدة بشأن برنامجها للحزام والطرق لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم، وذلك بعد انتقادات لاذعة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقوبلت هذه المبادرة، التي تمثل قوة دفع رئيسية لإدارة الرئيس شي جين بينج، بالمعارضة من بعض البلدان بسبب مخاوف من أن يؤدي تمويلها المعتم إلى ديون لا يمكن تحملها، وأنها تهدف إلى تعزيز النفوذ الصيني أكثر من التنمية.





وسعت الصين إلى مواجهة هذه المخاوف في قمة عقدت في بكين الشهر الماضي، ووعدت بجعل البرنامج مستدامًا وخضرًا واتباعًا للمعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالديون.





وكانت الولايات المتحدة حاسمة بشكل خاص، وانتقد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الذي كان يتحدث في لندن يوم الأربعاء، الصين لتسويقها "صفقات بنية تحتية فاسدة في مقابل النفوذ السياسي" واستخدام "دبلوماسية فخ الديون التي تغذيها الرشوة".





وفي بكين، قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية جينج شوانج، إن العديد من الناس في الولايات المتحدة كانوا يقدمون "تعليقات غير مسؤولة" حول البرنامج، خاصة قبل القمة، عندما وصل هذا النقد إلى ذروته.