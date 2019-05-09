مقتل 3 أشخاص فى هجوم لداعش جنوب ليبيا
الخميس 09/مايو/2019 - 02:01 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قتل 3 أشخاص بهجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم
من تنظيم "داعش"، على بلدة جنوبى ليبيا، اليوم الخميس.
وتصدىتقوات "الجيش الوطنى الليبى"،
لهجوم المسلحين، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن مقتل 3 أشخاص من سكان البلدة شاركوا فى
صد الهجوم.
وذكرت مواقع إخبارية محلية، أمس الأربعاء،
أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "الجيش الوطنى الليبي" والقوات التابعة
لحكومة الوفاق الوطنى فى شارع الخلاطات ومنطقة الكحيلى بعين زارة وفى منطقة خلة الفرجان،
جنوبى طرابلس.
Advertisements
المزيد عن: هجوم لداعش مقتل 3 اشخاص داعش الجيش الليبى
- بعد انسحاب قوات الإنقاذ.. قوات "الوفاق" تسيطر على مطار طرابلس
- ليبيا 2017.. انتصارات غير مسبوقة على "الإرهاب" ومحاولات جادة لتوحيد الجيش من جديد
- عاجل.. مقتل مصور صحفي أثناء تغطيته اشتباكات بطرابلس الليبية
- اشتباكات مسلحة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية
- اندلاع اشتباكات عنيفة بمنطقة وادي الربيع جنوب غربي طرابلس الليبية
- عاجل.. تجدد الاشتباكات جنوب غربي طرابلس في ليبيا
- قيادة الجيش الليبي تكشف عن آخر التطورات الميدانية في طرابلس
- اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بمحيط طرابلس
- حكومة الوفاق الليبية تغري المسلحين بالمال للقتال معها
- هجوم على معسكر للجيش الليبي في سبها.. ومقتل 8 جنود