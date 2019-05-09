"البورصة| تتعافي من خسائرها وتربح 3 مليار جنيه بختام جلسة أخر الأسبوع









أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع علي صعود جماعي للمؤشرات ، وشهدت بعض التعافى من مقلصة جميع تراجعاتها الصباحية، جاء ذلك فى ظل قيم تداولات متوسطة لتسجل 447 مليون جنيه بالتزامن مع ظهور قوة شرائية تجميعية على معظم الاسهم المضاربية.





وربح رأس المال السوقي بعد نصف ساعة من التداول نحو2.9مليار جنيه ليصل عند 765.9 مليار جنيه .

وأستحوذ المصريين علي نسبة 65.4 % من إجمالي تعاملات البورصة اليوم فيما استحوذ الأجانب والعرب علي نسبة 27.9%، 6.6% علي التوالي .

وأتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بقيمة 16.3 مليون جنيه فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بـ 15.1مليون جنيه و 1.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم تداولات نحو 446.7 مليون جنيه ، بأحجام تداول 118 مليون سهم ، عبر تنفيذ 15.8 الف عملية بيع وشراء وذلك بظهور قوة شرائية تجميعية على معظم الاسهم المضاربية

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 14,060 نقطة وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 620.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1,579.78 نقطة.





من جانبه ، أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي هبوط جماعي حاد لكافة المؤشرات،مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ، حيث هوي المؤشر الرئيسي بنسبة 2.52% عند مستوي 14000 نقطة ،و بالرغم من توافر الانباء الايجابية على صعيد الاقتصاد الكلى وتثبيت ضريبة الدمغة بالشريحة الثانية ، الا ان عدم اليقين لازالت تسيطر على اداء المتعاملين.





وخسررأس المال السوقي نحو18.1 مليار جنيه ليغلق عند 763 مليار جنيه .









وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 14,026.81 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 619.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.25% ليصل إلى مستوى 1,575.36 نقطة.



