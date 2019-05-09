موسكو: جلسة مجلس الأمن حول سوريا ستعقد نهاية الشهر الجاري
قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين
اليوم الخميس، إن جلسة مجلس الأمن الدولى حول الوضع الإنسانى فى سوريا ستعقد فى نهاية
مايو الجارى.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن
فيرشينيين قوله إن مجلس الأمن الدولى يناقش بشكل منتظم الأوضاع فى سوريا من وجهة النظر
السياسية والوضع الإنسانى على حد سواء، ومن المخطط أن تعقد الجلسة الجديدة فى نهاية
الشهر الجارى.
وأشار إلى وجود تقدم ملحوظ فيما يخص مسألة
تشكيل اللجنة الدستورية فى سوريا.
من ناحية أخرى أعلن المرصد السورى لحقوق
الإنسان ارتفاع عدد قتلى المعارك العنيفة التى تشهدها محافظة إدلب منذ 18 يوما إلى
374 شخصا.
وذكر المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة
(العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس ـ أن من بين القتلى 160 مدنيا منهم 26 طفلا
و 35 امراة، فيما قتل فى هذه المعارك 90 شخصا ينتمون إلى الجماعات المتطرفة.
وأشار إلى مقتل 124 شخصا من قوات نظام الرئيس
بشار الأسد، واصفا فى الوقت نفسه التصعيد الأخير للهجمات العسكرية الروسية على محافظة
إدلب بـ "الأعنف".
وتشهد محافظة إدلب الواقعة شمالى سوريا
تصعيدا كبيرا مع ازدياد الضربات العسكرية من قبل الطيران الحربى الروسي، مما أسفر عن
سقوط مئات القتلى والجرحى، ونزوح أكثر من 150 شخصا.
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