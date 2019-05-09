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"ابن مصر" للعسيلي ومدحت صالح وحجاج تتصدر تريند "تويتر"

الخميس 09/مايو/2019 - 01:53 م
ابن مصر للعسيلي ومدحت صالح وحجاج تتصدر تريند تويتر
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نور طلعت
 
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بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس بنك مصر، قدم كل من، محمود العسيلي مدحت صالح و مصطفى حجاج، أغنية جديدة لصالح إعلان"بنك مصر" تحت عنوان "انا ابن مصر".


وحقق الإعلان نجاحا كبيرا فور عرضه مع بداية شهررمضان الكريم، حيث أصبح "ترند" عبر"تويتر".


جدير بالذكر أن أغنية "أنا ابن مصر" كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع موسيقي علي فتح الله، و"طلعت حرب باشا" هو من أسس بنك مصر في عام 1920، ويعد أول مؤسسة بنكية قامت بأموال مصرية 100%.

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