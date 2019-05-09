"ابن مصر" للعسيلي ومدحت صالح وحجاج تتصدر تريند "تويتر"

بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس بنك مصر، قدم كل من، محمود العسيلي مدحت صالح و مصطفى حجاج، أغنية جديدة لصالح إعلان"بنك مصر" تحت عنوان "انا ابن مصر".





وحقق الإعلان نجاحا كبيرا فور عرضه مع بداية شهررمضان الكريم، حيث أصبح "ترند" عبر"تويتر".