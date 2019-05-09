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18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة النجوم

الخميس 09/مايو/2019 - 01:55 م
18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة النجوم
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أختار جمال عمر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة،  18  لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الخميس ، استعدادا لمباراة النجوم ، المقرر اقامتها في العاشرة  مساء، غدا الجمعة  ، على ستاد المقاولون العرب في الاسبوع  32 بالدوري.

 


واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو – بلتاجي سمير في حراسة المرمي - أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – هاني سعيد – عصام صبحي – عاصم سعيد – محمد توني – محمد دسوقي – مصطفى شبيطه – صلاح عاشور – محمد رمضان – شيملس بيكلي – مروان حمدي – جون أنطوي – ميدو جابر – باولن فوافي.

 

ويغيب عن الفريق أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي لعدم اكتمال شفائه من الاصابة التى ابعدته عن مباراة بيراميدز ، بينما يعود محمد توني بعد غيابه عن المباراة الماضية للإنذار الثالث.

 

من جانبه أكد وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة ، أهمية مباراة النجوم وحصد النقاط الثلاث ، لمواصلة المنافسة على المركز الرابع ، وتحقيق أول انتصار تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد .

 

وأوضح هويدي ، بأن المباراة صعبة ، رغم احتلال النجوم قاع الجدول واقترابه من الهبوط ، وأن الجهاز الفني حذر اللاعبين من التراخي أو التهاون بالمنافس .

 

ويدخل المقاصة ، مواجهة النجوم محتلا المركز السادس ، برصيد 42 نقطة.

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