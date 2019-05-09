18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة النجوم





أختار جمال عمر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الخميس ، استعدادا لمباراة النجوم ، المقرر اقامتها في العاشرة مساء، غدا الجمعة ، على ستاد المقاولون العرب في الاسبوع 32 بالدوري.





واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو – بلتاجي سمير في حراسة المرمي - أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – هاني سعيد – عصام صبحي – عاصم سعيد – محمد توني – محمد دسوقي – مصطفى شبيطه – صلاح عاشور – محمد رمضان – شيملس بيكلي – مروان حمدي – جون أنطوي – ميدو جابر – باولن فوافي.

ويغيب عن الفريق أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي لعدم اكتمال شفائه من الاصابة التى ابعدته عن مباراة بيراميدز ، بينما يعود محمد توني بعد غيابه عن المباراة الماضية للإنذار الثالث.

من جانبه أكد وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة ، أهمية مباراة النجوم وحصد النقاط الثلاث ، لمواصلة المنافسة على المركز الرابع ، وتحقيق أول انتصار تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد .

وأوضح هويدي ، بأن المباراة صعبة ، رغم احتلال النجوم قاع الجدول واقترابه من الهبوط ، وأن الجهاز الفني حذر اللاعبين من التراخي أو التهاون بالمنافس .

ويدخل المقاصة ، مواجهة النجوم محتلا المركز السادس ، برصيد 42 نقطة.