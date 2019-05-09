18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة النجوم
أختار جمال عمر، المدير الفني لفريق الكرة
بنادي مصر للمقاصة، 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الخميس
، استعدادا لمباراة النجوم ، المقرر اقامتها في العاشرة مساء، غدا الجمعة ، على ستاد المقاولون العرب في الاسبوع 32 بالدوري.
واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو – بلتاجي سمير في حراسة المرمي - أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – هاني سعيد – عصام صبحي – عاصم سعيد – محمد توني – محمد دسوقي – مصطفى شبيطه – صلاح عاشور – محمد رمضان – شيملس بيكلي – مروان حمدي – جون أنطوي – ميدو جابر – باولن فوافي.
ويغيب عن الفريق أحمد عادل عبد المنعم الحارس
الأساسي لعدم اكتمال شفائه من الاصابة التى ابعدته عن مباراة بيراميدز ، بينما يعود
محمد توني بعد غيابه عن المباراة الماضية للإنذار الثالث.
من جانبه أكد وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي
مصر للمقاصة ، أهمية مباراة النجوم وحصد النقاط الثلاث ، لمواصلة المنافسة على المركز
الرابع ، وتحقيق أول انتصار تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد .
وأوضح هويدي ، بأن المباراة صعبة ، رغم
احتلال النجوم قاع الجدول واقترابه من الهبوط ، وأن الجهاز الفني حذر اللاعبين من التراخي
أو التهاون بالمنافس .
ويدخل المقاصة ، مواجهة النجوم محتلا المركز
السادس ، برصيد 42 نقطة.