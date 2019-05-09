عرض سعودي لاستعارة حسين الشحات مقابل 600 ألف دولار

تلقى حسين الشحات لاعب فريق النادي الأهلي عرضاً من الدوري السعودي للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.





وعرض نادي الوحدة السعودي على نظيره الأهلي مبلغ 600 ألف دولار من أجل استعارة حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري مقابل ما يعادل 10 ملايين جنيه مصري تقريباً لمدة موسم واحد فقط.





وعلى الرغم من العرض السعودي لضم حسين الشحات من الأهلي الإ أن الاتجاه القوي داخل أورقة القلعة الحمراء هو الإبقاء على الشحات وعدم رحيله عن الأهلي في الوقت الحالي.





وكان نادي العين الإماراتي أعلن في بيان رسمي أن بعض وكلاء اللاعبين فتحوا خط مفاوضات مع النادي من أجل عودة حسين الشحات مرة أخرى للدوري الإماراتي والرحيل عن النادي الأهلي.