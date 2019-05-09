مصرع مهندس وإصابة فنيين في سقوط محول كهرباء بالشرقية

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لقي مهندس، مصرعه، فيما أصيب 2 فنيين آخرين بإصابات بالغة، اليوم، أثناء قيامهم بنقل محول كهرباء من قرية الصوفية إلى زور أبو الليل، حيث سقط عليهم.



وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "أود صقر" المركزي، بوصول كلا من: "حمد محمد حمد عبدالله رضوان" مهندس كهرباء، جثة هامدة، و"السيد الحديدي" فني كهرباء، و"أحمد الدويري" فني كهرباء، مصابين بكدمات وجروح وإصابات بالغة.



وتبين من التحريات الأولية أنه حال قيام الثلاثة بنقل محول كهرباء من أمام مكتب بريد قرية "الصوفية" بأولاد صقر، إلى قرية "زور أبو الليل" بدائرة المركز، وقع المحول عليهم، ما أسفر عن مصرعه أحدهم وإصابة اثنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



انتحار عامل شنقًا داخل مصنع بالعاشر من رمضان

انتحر عامل، في العقد السادس من عمره، شنقًا، داخل مصنع يعمل به في مدينة العاشر من رمضان؛ لمروره بضائقة مالية.



تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانتحار "محمد علي حسين شرقاوي" 54 سنة، عامل، مُقيم بمنطقة "البساتين" بالقاهرة، شنقًا داخل مصنع "مصرية" لإنتاج الصناعات المغذية للكهرباء، والذي يعمل به بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، فيما تبين مروره بضائقة مالية انتحر على إثرها، حيث علق نفسه في ماكينة بالمصنع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.