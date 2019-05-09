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italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd

الخميس 09/مايو/2019 - 12:42 م
italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd
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الفجر الرياضي
 
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italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd

يرحل وادي دجلة اليوم الخميس لمواجهة فريق نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي كان مقرراً لها شهر أبريل الماضي.

 italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd


وقبل اللقاء يحتل فريق نادي وادي دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في 13 لقاء.

 italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd


في المقابل يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة جمعها أبناء كريستيان جروس من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 فيما خسر المارد الأبيض في 3 مباريات فقط.

 italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd


وكانت مباراة الدور الاول بين الفريقين قد إنتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين تلك التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الثانية عشر يوم الاول من نوفمبر 2018.

italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd


وسجل للزمالك في تلك المباراة محمود كهرباء وإبراهيم حسن ويوسف إبراهيم " أوباما " ومحمود علاء من ركلة جزاء فيما سجل إبراهيما نداي هدفي دجلة وشهدت المباراة طرد محمد عبد الغني.

 

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.

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