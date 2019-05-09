italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd
italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd
يرحل وادي دجلة اليوم الخميس لمواجهة فريق
نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس
لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي كان مقرراً
لها شهر أبريل الماضي.
وقبل اللقاء يحتل فريق نادي وادي دجلة المركز
العاشر برصيد 35 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 فيما تكبد
الفريق مرارة الخسارة في 13 لقاء.
في المقابل يحتل نادي الزمالك المركز الثالث
برصيد 60 نقطة جمعها أبناء كريستيان جروس من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 فيما
خسر المارد الأبيض في 3 مباريات فقط.
وكانت مباراة الدور الاول بين الفريقين
قد إنتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين تلك التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد
بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الثانية عشر يوم الاول من نوفمبر 2018.
italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-9-2019 live hd
وسجل للزمالك في تلك المباراة محمود كهرباء
وإبراهيم حسن ويوسف إبراهيم " أوباما " ومحمود علاء من ركلة جزاء فيما سجل
إبراهيما نداي هدفي دجلة وشهدت المباراة طرد محمد عبد الغني.
تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً
بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناتي النيل للرياضة
وأون سبورت.